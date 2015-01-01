В Перми прошёл митинг памяти Бориса Немцова

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Сегодня, 26 февраля, в Перми на Егошихинском кладбище у памятника жертвам политических репрессий в 14.00 состоялся митинг памяти политика Бориса Немцова, убитого два года назад в Москве. Мероприятие организовали представители Демократической коалиции в Пермском крае (ПАРНАС, Партия Прогресса, ОгрА).

Митингующие вышли с плакатами: «Сегодня — Немцов, завтра — ты», «Борись за свободу» и др.

Всего в акции участвовали порядка 150 человек. На митинге они почтили память Немцова минутой молчания и с импровизированной сцены выступили представители ПАРНАСа и Партии Прогресса, коммунист Алексей Бессонов, редактор газеты «Территория-Пермь» Оксана Асауленко, координатор Пермского представительства Ассоциации «ГОЛОС» и др.

«Сегодня нам не разрешили собраться в центре города, тем самым дав понять, что тем, кто хочет почтить память Бориса Немцова и говорить о нём, — место около кладбища», — отметил Виталий Ковин.

Напомним, ранее организаторы сообщали о трудностях, связанных с согласованием площадки для проведения митинга. Изначально были заявлены площадки у скульптуры «Легенда о пермском медведе», в «Парке камней» и на Егошихинском кладбище, но в первой площадке им отказали. В итоге из двух согласованных с властями площадок, демкоалиция выбрала памятник жертвам политический репрессий.

Также сегодня митинги и шествия памяти Бориса Немцова прошли также в Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге и других городах.