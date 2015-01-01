«ВЕТТА 24» стала обязательным общедоступным каналом

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Решение присвоить одному из пермских телеканалов статус единственного обязательного общедоступного канала в Прикамье сегодня приняла центральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию. Теперь за телеканалом «ВЕТТА 24» будет закреплена кнопка №21 на телевизионных пультах.

На право вещания на «21 кнопке» кроме телеканала «ВЕТТА 24» претендовали ещё два пермских канала: «Рифей-Пермь» и «УралИнформТВ».

Напомним, что конкурс был объявлен в связи с изменениями, внесёнными в федеральное законодательство, согласно которым, в каждом субъекте РФ будет выбран один обязательный общедоступный канал, за которым будет закреплена 21-я позиция на телевизионном пульте.

Дмитрий Кутявин, главный редактор телекомпании «ВЕТТА 24»:

— Одно из главных конкурентных преимуществ «ВЕТТА 24», на мой взгляд, — это круглосуточное вещание, на которое мы перешли в ноябре прошлого года. Хоть и произошло это без подбрасывания в воздух чепчиков, но, безусловно, стало событием в истории пермской журналистики. Я считаю, что тот факт, что наш телеканал работает круглосуточно, также помог нам получить эту кнопку.

Елена Андреева, генеральный директор телеканала «ВЕТТА24»:

— Гордостью и отличительной чертой телеканала «ВЕТТА24» является исключительность контента. Практически всё вещание — это наш собственный контент, доля рекламной информации минимальна. То, что» ВЕТТА 24» получила статус обязательного общедоступного канала — это большой плюс и серьёзный шаг. Но говорить о том, что это принесёт какую-то серьёзную прибыль, я бы не спешила, так как говорить о системном отношении к «21 кнопке» можно только после формирования определённого пула на федеральном уровне, и понимания того, что региональное телевидение — это невероятно важный инструмент для взаимодействия.





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