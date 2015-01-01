Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 24 февраля

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В красоте, но в тесноте. Фоторепортаж из тесного закулисья Пермского театра оперы и балета. Все знают: у любой вещи и любого события есть две стороны — парадная и изнаночная, фасад и закулисье…

Дорожный Ренессанс. Власти Перми озвучили планы реконструкции городских дорог на ближайшую трёхлетку.

Льготный коллапс. Городские власти предложили ещё раз обсудить вопрос введения электронных проездных в Перми.

Общее «Счастье». Арт-объект, прославивший Пермь на всю страну, принят на баланс муниципалитета.

Есть женщины в русских трамваях. Пермскую вагоновожатую наградили за спасение двух женщин.

Найти и не сдаваться. Пермские врачи стали чаще выявлять рак на ранней стадии.

Бронза «Пармы» в Кубке России. Обзор спортивных событий.

Пермяки с размахом отметят Масленицу. Масленичная неделя, стартовавшая 20 февраля, завершится традиционными праздничными гуляньями в разных районах Перми и края.

Собакам вход разрешён. В Перми создали карту общественных мест, куда можно зайти с животными.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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