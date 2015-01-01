За год из Пермского края уехали 86,5 тыс. человек

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Минувший год в плане миграционной ситуации в Пермском крае характеризовался превышением числа выбывших над числом прибывших в регион. По данным Пермьстата, в Прикамье за 2016 приехали 83,3 тыс. человек, что на 3,2 тыс. меньше, чем выбывших.

Основными регионами, куда переезжали пермяки, традиционно стали Краснодарский край (876 человек), Москва и Московская область (606 и 415), Санкт-Петербург и Ленинградская область (663 и 232), Свердловская область (331).

Что касается миграционных потоков в пределах ПФО, то большая часть пермяков переезжала в Республику Татарстан (300 жителей). А в Пермский край, напротив, чаще всего приезжали из Республики Башкортостан (69 человек), Оренбургской (17), Кировской (11) и Самарской (4) областей.

Наибольший отток населения из Пермского края в страны дальнего зарубежья произошёл в КНДР (104 человека) и Китай (102). Тогда как в Пермский край увеличилось число прибывших из Индии (113 мигрантов).