Пермские справедливороссы создали своё молодёжное отделение

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Павел Поддьяков

Во вторник, 21 февраля, состоялось первое собрание молодёжного отделения пермских эсеров «Справедливая Сила».

Его председателем стал 29-летний ведущий специалист ПАО «Почта Банк» Павел Поддьяков.

Совет молодёжного движения состоит из нескольких активистов: председатель Павел Поддъяков, менеджер по продажам ООО «ОЙЛ-Транзит» Станислав Корсун, студент ПГНИУ Андрей Незнакин, ведущий инженер АО ПЗ «Машиностроитель» Алёна Поддьякова и менеджер отдела снабжения ООО « КаскадСтрой» Антон Гордеев.

В партии отмечают, что «Справедливая Сила» — достаточно самостоятельное молодёжное движение, которое будет работать как над партийными, так и над собственными проектами.

Проекты и мероприятия движения будут ориентированы, преимущественно, на молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет и поскольку 2017 год объявлен Годом экологии, то значительную часть мероприятий молодые эсеры решили посвятить этой сфере.

Напомним, реготделение «Справедливая Россия» единственное не имело собственного молодёжного совета. Ранее им обзавелось реготделение партии ЛДПР (руководитель Богдан Константинов), КПРФ создали региональный ВЛКСМ (руководитель Евгений Ермолаев), при «Единой России» появилась «Молодая гвардия» (руководитель инженер-проектировщик ООО «ЭЛКОМ-сервис» Игорь Новосёлов). В основном в их функции входит формирование кадрового резерва для партии и молодёжного парламента в заксобрании, а также поддержка партийных проектов и продвижение партийной идеологии среди молодёжи.