Решение по перезонированию Сада соловьёв не принято

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Пермская городская комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела результаты публичных слушаний по перезонированию территории на ул. Уинская, 2.

Дело в том, что застройщик (ООО «Пермский квартал») подготовил проект, который предусматривает внесение изменений в статью №49 Правил землепользования и застройки города Перми, утверждённых решением Пермской городской думы от 26 июня 2007 года №143 в части изменения территориальной зоны парков (Р-1) на территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении территории, включая земельный участок на ул. Уинская, 2.

В ходе публичных слушаний поступили предложения как против изменения территориального зонирования, так и в поддержку. Так, большинство высказались за то, чтобы сохранить Сад соловьёв для жителей микрорайона, то есть против изменяя терзоны и строительства многоэтажного жилого дома.

Председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев предложил не принимать проект до внесения в регламенты зон с жилой застройкой максимальных значений плотности застройки, установленных для СТН (стандартных территорий нормирования) в генплане Перми.

«Принятие проекта без максимальных значений плотности, которые для рассматриваемой территории СТН-Г8 «Садовый» составляет 9 тыс. кв. м застройки всех видов и 100 жилых единиц на гектар, приведёт к их существенному превышению», — убеждён правозащитник.

По его мнению, к проекту решения нет никаких обоснований. Что, например, отсутствие ограничения плотности не приведёт к нарушению целевых показателей генплана и не повлечёт ухудшения благоприятных условий жизнедеятельности в СТН-Г8.

Таким образом, Аверкиев считает, что в проект необходимо внести параметры максимальной плотности застройки всех видов 9 тыс. кв. м на 1 га и максимальной плотности жилой застройки 100 жилых единиц на 1 гектар, лишь после этого проект следует вносить в думу.

Защитники проекта, напротив, отмечают, что территория Сада соловьёв «представляет собой удручающее зрелище: мусор, заброшенные дачные домики, сборище асоциальных элементов».

Они поддерживают изменение зонирования, так как это облагородит территорию и даст толчок для нормального развития рекреационной зоны Сада соловьёв.

Представители «Пермского квартала» убеждены, что относительно эрозионных процессов, которые наблюдаются здесь, сделаны инженерно-геологические изыскания, в связи с чем в процессе разработки проектной документации будут учтены все риски и заложены необходимые мероприятия.

В итоге голоса разделились: 69 против изменений терзоны, 47 — за.

«Больше всего вопросов вызывает зонирование под застройку. У инициативной группы есть опасения, что, если изменить зонирование одной территории, это послужит примером для глобальной смены зонирования окружающих территорий», — говорит председатель комиссии Андрей Ярославцев.

Он предложил отложить утверждение результатов публичных слушаний до получения от застройщика проекта планировки, в котором будет предусмотрено озеленение. Члены комиссии поддержали его.