Начальником городского департамента образования назначена Людмила Серикова

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Глава Перми Дмитрий Самойлов с 27 февраля назначил на должность начальника департамента образования администрации Перми Людмилу Серикову, работавшую до этого директором гимназии №31.

Департамент образования входит в функционально-целевой блок «Социальная сфера», который возглавляет заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

Людмила Серикова закончила Пермский государственный национальный исследовательский университет по специальности «Филолог», «Преподаватель русского языка и литературы», в 2002 году — Пермский государственный педагогический университет по специальности «Менеджер в социальной сфере».

В 1986-1995 годах работала в школе №108 пионервожатой, затем учителем русского языка и литературы. С 1996 по 1998 годы — в экономической школе №145. В 1998-2000 годах занимала должность заместителя директора по научно-методической работе в школе-гимназии №92. До назначения начальником городского департамента образования с 2000 года была директором гимназии №31.

«Новый компаньон»