Пермские перевозчики обратились в УФАС

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Некоторые пермские перевозчики, обслуживающие в основном городские автобусные маршруты, написали жалобу в Пермское УФАС России на действия городской администрации. По их словам, власти обязывают их приобретать программное обеспечение для валидаторов, считывающих электронные льготные проездные, у одной конкретной компании.

Напомним, с 1 января в Перми запустили систему электронного учёта льготных проездных. Право на получение возмещения за перевозку льготников имеют только те перевозчики, которые подключены к информационной системе учёта пассажиропотока на муниципальных маршрутах. Чтобы подключиться к системе на валидаторе должно быть установлено программное обеспечение, совместимое с оператором системы.

Некоторые перевозчики уже с 1 января организовали учёт поездок льготников, имея свои системы учёта, но сейчас их не подключают к общей системе и данные не принимают. По по информации МКУ «Гортранс», нескольким перевозчикам было отказано в подключении, так как после проведения диагностики на соответствие валидаторов техническим требованиям, было выявлено, что программное обеспечение не осуществляет чтение и запись данных с электронного чипа проездного.

«При этом не указаны конкретные технические характеристики и требования к программному обеспечению, а совместимость определяется неким тестированием, условия которого также не установлены. Замена технических требований к прикладному программному обеспечению валидаторов указанием на конкретный продукт, который должен быть обеспечен при использовании валидатора, приводит к нарушению прав и законных интересов перевозчиков», — говорится в заявлении в антимонопольное ведомство.

По словам перевозчиков, на словах МКУ «Гортранс» рекомендует им приобретать программное обеспечение исключительно у ООО «ИТ-ЦентрСервис», обслуживающего на контрактной основе городской департамент дорог и транспорта.

«Перевозчики видят факт намеренного сокрытия информации о требованиях к программному обеспечению для валидаторов, чтобы предприниматели обращались за «правильным» ПО в конкретную организацию. По расчётам, которые приводятся в заявлении, стоимость услуг ООО «ИТ-ЦентрСервис» на одну транзакцию более чем в семь раз выше стоимости аналогичных услуг других компаний. Те же перевозчики, которые имеют альтернативные решения полностью совместимые с информационной системой, сегодня получают от МКУ «Гортранс» отказы в подключении без объяснения причин и указания, какие технические мероприятия необходимо выполнить», — говорится в обращении перевозчиков к СМИ.