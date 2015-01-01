В реготделении ОНФ заявили, что после встречи с губернатором повестка движения не станет мягче «Фронтовикам» предложили принять участие в приёмке дорог

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Вчера, 21 февраля, и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников провел рабочую встречу с руководителями Общероссийского народного фронта в Прикамье, на которой обсуждались проблемы региона и сотрудничество кабмина и администрации главы региона с президентским движением. Представитель краевого ОНФ Евгений Симакин сообщил «Новому компаньону», что выработка механизма взаимодействия ОНФ и власти не означает, что повестка фронта станет мягче.

Всего от ОНФ на встрече присутствовали пять человек: сопредседатели ОНФ в Пермском крае Дарья Эйсфельд, Евгений Сандырев и Елена Шлыкова, а также Игорь Лобанов и Евгений Симакин и члены краевого правительства со стороны администрации губернатора.

По словам Евгения Симакина, встреча была неизбежной, так как ряд российских губернаторов подобные обсуждения с реготделениями фронта уже провели. После обсуждения ряда проблем Максим Решетников предложил «фронтовикам» поучаствовать в приёмке дорог после ремонта.

«Это не слияние народного фронта и власти, а решение проблем. Кроме того, проведение встречи не означает, что наша повестка станет мягче. Мы никогда не работали против чиновников и то, что повестку ОНФ в Пермском крае считали оппозиционной, было скорее вынужденным поведением. По сути, мы являемся буфером между обществом и властью. Просто сейчас переходим из формата монолога в диалог», — пояснил «Новому компаньону» Евгений Симакин.

Он также отметил, что Виктор Басаргин за время своего губернаторства ни разу не встретился с региональным отделением ОНФ.

Напомним, «Общероссийский народный фронт» был создан в 2012 году по инициативе президента России Владимира Путина. В Пермском крае отделение ОНФ было создано в середине 2013 года. Президиум состоял из руководителя Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Сергея Суханова. Сопредседателями тогда были экс-депутат заксобрания Ирина Ивенских, председатель краевого союза педагогов Зоя Галайда и руководитель всероссийского объединения малого и среднего бизнеса «ОПОРА России» Дмитрий Сазонов. Ирина Ивенских покинула эту должность в 2015 году, а Дмитрия Сазонова осенью 2016 года на этом посту сменила лидер оппозиционной партии «Справедливая Россия» Дарья Эйсфельд.