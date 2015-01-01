Владельцы ООО «Виват-Трейд» приняли решение о ликвидации юрлица

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17 февраля Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Пермскому краю внесла запись в ЕГРЮЛ о решении о ликвидации юридического лица — ООО «Виват-Трейд».

Решение о ликвидации было принято 9 февраля этого года.

Напомним, ООО «Виват-Трейд», созданное в 2004 году, осуществляла торговую деятельность. В частности, организация владела сетью супермаркетов «Виват» и алкомаркетов «Норман». В начале этого года стало известно о том, что ООО «Виват-Трейд» закрывает 19 магазинов в Перми и крае. Чуть позже на продажу были выставлены и помещения бывших супермаркетов «Норман». Потенциальными покупателями торговых площадей называются ООО «Современные торговые технологии» и сеть «Лион».

«Новый компаньон»