Мужчины с Марса, женщины с Венеры: версия связистов

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Мужчины проводят время в «ВКонтакте» и Facebook, а женщины в «Одноклассниках» и Instagram. К такому выводу пришли эксперты Уральского «МегаФона», исследовав мобильные предпочтения миллионов клиентов компании в преддверие праздников 23 февраля и 8 марта.

С мобильных устройств в «ВКонтакт» и Facebook выходит на 20-25% больше мужчин, а в «Одноклассниках» и Instagram на 15% больше женской аудитории.

Сильный пол чаще «зависает» в мобильном интернете и скачивает больше трафика. Среднемесячный объём информации из глобальной сети у мужчин на 35% больше, чем у дам.

Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале:

— Мужчины активнее пользуются 4G и интересуются новыми технологиями. В месяц они скачивают более 4,5 миллиона гигабайт. Этого объёма хватит для того, чтобы посмотреть любимый многими фильм «Место встречи изменить нельзя» 560 тысяч раз.

Статистика голосовых вызовов доказывает, что мужчины предпочитают чаще звонить и общаться по делу. Дамы, наоборот, звонят меньше, но их беседы продолжительнее. Так, в среднем на мужчину в месяц приходится 153 разговора продолжительностью 2 минуты. У обладательницы мобильного телефона 140 вызовов длительностью почти 3 минуты соответственно.

Чаще всего инициатором мобильного общения становится сильный пол — ежемесячно мужчина совершает в среднем на 11 исходящих вызовов больше. Пользователи мобильной связи независимо от пола чаще подключают пакетные тарифы, куда входят минуты и мобильный интернет по всей России по доступной цене. Размеры унисекс — «Всё включено S» и Всё включено M», а вот вариант L наиболее популярен среди мужчин.

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