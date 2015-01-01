В Березниках «ЕвроХиму» предоставили участок 38,5 га под строительство микрорайона

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В среду, 22 февраля, на заседании правительства Пермского края министра по управлению имуществом и земельным отношениям Николай Гончаров доложил о приоритетном инвестпроекте компании «ЕвроХим» в Березниках. В рамках строительства Усольского калийного комбината во втором по величине городе Прикамья будет построен новый микрорайон.

«Инвестпроекту компании «ЕвроХим» по разработке новых участков Верхнекамского месторождения калийных солей и строительству Усольского калийного комбината постановлением правительства Пермского края присвоен статус приоритетного. Для его реализации компания попросила предоставить ей без торгов земельный участок в районе улицы Свердлова площадью 38,5 га», — сообщил Николай Гончаров.

Отметим, что строительство Усольского калийного комбината — крупнейший инвестпроект, реализующийся на территории Пермского края в рамках трёхстороннего соглашения между компанией «ЕвроХим», краевым и федеральным правительствами. Его стоимость оценивается в 115 млрд руб. Будет создано порядка 1 тыс. 700 рабочих мест. Причём «ЕвроХим» берёт на себя обязательства по развитию социальной инфраструктуры микрорайона в Березниках. Для сотрудников компании будут построены многоквартирные дома общей площадью почти 100 тыс. кв. м, школы, детсады, учреждения здравоохранения и спортивно-оздоровительный комплекс.

«Очевидно, что реализация такого инвестпроекта даст новый импульс для развития Березников и Усольского района, изменит жизнь к лучшему тысячам жителей территории. А вместе с возведением микрорайона «Любимов» на правом берегу города, позволит вывести крупнейший после Перми город в регионе на качественно новый уровень развития», — отметил врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

Напомним, в микрорайоне «Любимов», который строится на противоположном берегу Камы, специально для переселенцев из домов, попадающих в потенциальную зону техногенного провала, сегодня уже сданы пять из 12 девятиэтажных домов первой очереди (почти 30 тыс. кв. м жилья). Первую очередь строительства подрядчики планируют закончить к середине этого года. На будущий год планируется сдать ещё 13 домов второй очереди.





