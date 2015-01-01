К 23 февраля в Перми на линии вышли троллейбусы-«джентльмены»

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Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», таким образом муниципальный перевозчик решил поздравить мужчин с Днём защитника Отечества. 10 украшенных троллейбусов курсируют по всем маршрутам.

«Хотелось бы, чтобы не только в праздники, но и каждый день на дорогах автолюбители и водители общественного транспорта вели себя уважительно, проявляли заботу по отношению к другим участникам движения. Это достойное поведение настоящих джентльменов. И наши троллейбусы готовы напомнить об этом всем мужчинам в преддверии праздника», — отметили на предприятии.

Напомним, накануне Нового года МУП «Пермгорэлектротранс» запустило проект «Живой троллейбус» и выпустило на линии 18 «эмоциональных» троллейбусов.

«Новый компаньон»

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