Надежда Агишева возможно оспорит в суде закрытый для депутатов режим проведения конкурса главы КСП

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Во вторник, 21 февраля, на заседании комитета по бюджету и налогам в Пермской гордуме депутаты утвердили порядок проведения конкурса по отбору кандидатов на должность председателя Контрольно-счётной палаты Перми. По решению комитета, конкурс по выборам председателя пройдёт с 28 февраля по 28 апреля в закрытом режиме, что обусловлено защитой персональных данных кандидатов. Депутат гордумы Надежда Агишева заявила, что допуск на заседания комиссии только тех депутатов, которые состоят в ней, является нарушением прав депутатов гордумы и ведёт к отсутствию публичности в думе.

«Мы будем консультироваться по этому вопросу, и, скорее всего, это решение комитета оспорим в суде», — сказала Надежда Агишева.

Это заявление Надежды Агишевой вызвало дискуссию на комитете. Так, депутат Наталья Рослякова заметила, что не было таких примеров, когда депутата гордумы не пустили на какую-то комиссию.

«Вы же присутствуете на этом комитете, хотя не являетесь членом этого комитета, как и вообще никакого. Но никогда даже мыслей не появлялось сказать, что здесь присутствуют не члены комитета. Не было случаев, когда бы мы мы не услышали голос коллеги», — ответила Наталья Рослякова.

А депутат Геннадий Сторожев ответил Надежде Агишевой цитатой из «Гамлета» Шекспира «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам» и предложил «не доводить ситуацию до абсурда».

Напомним, последний конкурс по выбору председателя КСП Перми прошёл в 2012 году. Тогда его выиграла Мария Батуева, получив наибольшее число голосов думцев. Кроме Батуевой, на место также претендовала Надежда Агишева.