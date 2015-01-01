«ЛУКОЙЛ» поддержал мастеров из 20 районов Прикамья

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В Перми с 21 по 26 февраля в одиннадцатый раз проходит Ярмарка народных промыслов, в которой принимают участие более 200 мастеров из 80 российских городов. «ЛУКОЙЛ» традиционно выступает генеральным партнёром мероприятия. При поддержке нефтяников свои произведения искусства, поделки и национальные продукты на площадке «Пермской ярмарки» представили умельцы из 20 районов Пермского края.

По словам организаторов, на площади в 6 тыс. кв. м разместились 150 стендов. Планируется, что ярмарку за шесть дней работы посетят около 19 тыс. человек.

Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:

— «ЛУКОЙЛ» уделяет большое внимание поддержке народного творчества. Мы с радостью помогаем мастерам сохранять лучшие традиции Пермского края. Это самобытное мероприятие притягивает очень многих пермяков и гостей города. Не зря, по статистике, более 70% посетителей выставки обязательно уходят с сувенирами в руках.

Основные направления народного творчества, которые представляют мастера на ярмарке: ткачество, керамика, литьё, чеканка, резьба по дереву, изделия из бересты, кожи и металла, плетение из лозы, изделия из кожи и металла, народные куклы и глиняная игрушка.

В рамках фестиваля состоится выставка-продажа эксклюзивных изделий лучших мастериц, шоу-дефиле, а также мастер-классы для посетителей.

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