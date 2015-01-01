Глава региона принял участие в заседании президиума Пермского краевого суда

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Сегодня состоялось заседание президиума Пермского краевого суда, посвящённое подведению итогов работы судей Пермского края за 2016 год. В мероприятии приняли участие и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников, председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов, руководители правоохранительных и надзорных ведомств региона.

Глава региона обратился к представителям судейского сообщества Прикамья.

«Нынешний президиум — это для меня хорошая возможность для знакомства с вами и выстраивания совместной работы. Рассчитываю, что это взаимодействие станет действительно эффективным и на практике будет способствовать устойчивому развитию региона. Все мы прекрасно понимаем, что стабильное и уверенное развитие края, благополучие прикамцев во многом зависит от вашей грамотной работы», — подчеркнул Максим Решетников.

И.о. губернатора отметил, что за 2016 год увеличилось количество рассмотренных судьями Пермского края дел: по итогам прошлого года эта цифра составила более 845 тысяч, что на 9% больше, чем в 2015-ом. Вместе с этим, растёт и качество работы: в 2016 году было окончено порядка 60% всех дел, что также выше показателей годом ранее. Серьёзную часть работы судьей Прикамья составили дела в сфере трудовых отношений — споры, связанные с оплатой труда и восстановлением на работе, количество которых в минувшем году выросло на 18%. При этом почти в 90% случаях требования граждан по итогам рассмотрения были удовлетворены.

«Эти вопросы должны и впредь находиться под вашим особым контролем. Нужно строго реагировать на любые попытки недобросовестных работодателей переложить свои проблемы на простых людей», — обозначил задачу глава региона.

Напомним, в Пермском крае выстроена эффективная система оказания бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан. Такая помощь в регионе действует с 2013 года, и её объёмы ежегодно растут. Только в прошлом году юристами Государственного юридического бюро предоставлены консультации более чем 10 тыс. прикамцев.

Для повышения уровня правовой грамотности и защищённости жителей Пермского края реализуются программы правового просвещения. В прошлом году был создан специальный интернет-портал pravovsem59.ru, где можно записаться на приём к юристу и получить консультацию в режиме онлайн. Также хорошо зарекомендовала себя технология проведения выездных приёмов граждан на базе районных и городских судов.

Источник — администрация губернатора Пермского края