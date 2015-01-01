Депутаты предлагают не согласовывать размещение наружной рекламы в Перми с сетевыми компаниями

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Фото: Константин Долгановский

Комитет Пермской городской думы по экономическому развитию рассмотрел вопрос о внесении изменений в положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Перми. Депутат Александр Филиппов, в частности, предложил администрации выставлять на аренду рекламные места на фасадах домов.

«Реклама органически встраивается в архитектуру и городскую среду, поэтому необходимо разрешить устанавливать подобного рода конструкции в центральном планировочном районе», — сказал народный избранник.

Также Филиппов посчитал, что можно исключить из схемы размещение световых коробов и предлагать на торги места для их установки согласно точкам координат.

Кроме того, депутат полагает, что из перечня организаций можно исключить согласование установки рекламной конструкции с сетевыми компаниями при утверждении схемы расположения рекламных конструкции, раньше это была двойная процедура.

Александр Филиппов отметил, что сетевые компании частные, у них нет обязанности отвечать, кому бы то ни было в установленный срок.

«Забюрократизировав эту процедуру, мы можем прийти к тому, что не согласуем размещение, — пояснил депутат. — Не имея возможности реализовать размещение, предприниматель сейчас обращается с претензией к муниципалитету. У муниципалитета должна появиться солидарная ответственность за размещение рекламы».

Комитет одобрил проект решения с учётом предложенных поправок и рекомендовал думе утвердить законопроект.