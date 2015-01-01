Проект «59 фестивалей 59-го региона» вернулся «под крыло» Пермского дома народного творчества «Губерния» Краевой минкульт возрождает прикамскую фестивальную историю

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Вторая большая пресс-конференция нового министра культуры Пермского края Галины Кокоулиной прошла в Пермском доме народного творчества «Губерния» и не случайно: речь шла о возрождении некогда популярного проекта «59 фестивалей 59-го региона». В последние годы он существовал, похоже, подпольно, но отныне возвращается «под крыло» ПДНТ «Губерния», чтобы возродились его изначальные принципы — экспертный подход к отбору проектов, методическая работа с муниципалитетами — мастер-классы, семинары по брендированию территорий и т.п., а также пресс-туры на фестивали.

По мнению директора Дома народного творчества Татьяны Санниковой, каждый муниципалитет может найти собственную «изюминку», которая станет поводом для событийного туризма. В намерения «Губернии» входит не только курирование фестивального проекта, но и организация туров выходного дня для горожан в фестивальные территории.

Кроме того, «59 фестивалей» получат ответвление — новый проект ПДНТ «Губерния» под названием «Города», посвящённый экспорту в города Пермского края технологии «ожившего города», послужившей основой для фестиваля «Живая Пермь». События в этих городах не обязательно будут называться «Живая Губаха» или «Живые Березники», названия, скорее всего, будут другие.