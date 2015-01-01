Музей PERMM будет воспитывать подростков и изучать историю электрификации в России Директор музея Наиля Аллахвердиева поделилась планами работы на год

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Фото: Константин Долгановский

В настоящее время в Музее современного искусства PERMM проходит персональная выставка художницы Саши Фроловой. Как сообщила на большой пресс-конференции Министерства культуры Пермского края директор музея Наиля Аллахвердиева, выставка пользуется успехом у посетителей.

Следующая выставка, согласно планам музея, будет посвящена творчеству популярных пермских художников Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича. Один из музейных этажей займёт их выставка «Низкая облачность», которая уже побывала в московской галерее «Гридчинхолл».

На остальных двух этажах разместится выставка видеоинсталляций известного российского художника Дмитрия Булныгина, которая готовится совместно с московским Мультимедиа Арт Музеем Ольги Свибловой.

Следующая после этого выставка будет посвящена пермским заводам. Московский художник Катя Бочавар и музыкант Пётр Айду создадут своеобразную аудиовизуальную карту заводов Пермского края в виде огромной — на все три этажа — тотальной инсталляции. Выставка будет приурочена Дягилевскому фестивалю, и на её открытии состоится перформанс хореографа Анны Абалихиной.

Летом в Пермь приедет выставка Нижегородского филиала ГЦСИ «Свежий слой», посвящённая связи современного уличного искусства и народного творчества. По мнению куратора Анны Нистратовой, в разных городах уличное искусство разное, и зависит оно от городской среды. Так, в городах, где много деревянной архитектуры, стрит-арт иной, нежели в городах, где сплошной бетон.

К новому учебному году, 1 сентября, откроется большая детская выставка. Её подготовкой займётся руководитель московской студии «ДЭЗ №5» Михаил Лабазов, известный технолог детских творческих проектов. Под его кураторством пермские школьники займутся созданием монументальных арт-объектов.

Завершится выставочная программа 2017 года большим проектом «К свету», который разрабатывает арт-критик и куратор Валентин Дьяконов. Выставка откроется в ноябре и будет своеобразным откликом на 100-летие Октябрьской революции, которая дала старт электрификации России. Художники из Германии, Италии и России создадут световые инсталляции, исследующие саму природу света. «Главным героем» выставки станет КамГЭС.

В программе музея не только выставки, но и образовательные проекты. PERMM выиграл конкурс Благотворительного фонда Владимира Потанина и получил грант на реализацию проекта «Подросток + музей», который стартует в марте и будет направлен на активизацию творческой занятости подростков не только в Перми, но и в муниципалитетах Пермского края.

Будет продолжена и программа «Музей без возраста», направленная на работу с пенсионерами. Участники проекта будут создавать арт-объекты во дворах домов, где живут. По словам Наили Аллахвердиевой, это будет возрождение советских традиций украшения придомовых территорий с учётом современных традиций так называемого «ЖКХ-арта».

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