Пермское УФАС рассмотрит жалобы на аукцион по реконструкции дороги Кунгур-Соликамск

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Пермское УФАС рассмотрит жалобы ООО «Тендер плюс» и ООО «СК «Химспецстрой» на действия Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края при организации и проведении аукциона на реконструкцию автомобильной дороги Кунгур-Соликамск.

Заявители считают, что заказчик в техзадании указал несуществующий ГОСТ в описании материалов и неверно рассчитал максимальную цену контракта.

Напомним, 29 декабря 2016 года Управлением автомобильных дорог и транспорта Пермского края объявило аукцион на выполнение работ по реконструкции участка дороги Кунгур-Соликамск. Общая сумма работ составила более 1,1 млрд руб. Победитель обязан будет реконструировать дорогу в срок до 30 сентября 2019 года. Аукцион пройдёт 2 марта.





