Охраной памятников займётся новый государственный орган Инспекция по охране памятников будет создана к 1 мая

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Фото: Пермский краеведческий музей

Как сообщила журналистам директор Краевого центра по охране памятников (КЦОП) Елена Гонцова, Пермский край является одним из российских лидеров по охране объектов культурного наследия наряду с Москвой и Нижним Новгородом, однако есть немало важных вопросов этой отрасли, которые требуют решения.

В первую очередь, в исполнение Федерального закона «Об охране объектов культурного наследия», вышедшего в 2015 году, функции охраны памятников, которые в настоящее время исполняет Министерство культуры Пермского края, должны быть выделены для передачи специально формируемому государственному органу — Инспекции по охране объектов культурного наследия. Для выполнения этого процесса в настоящее время создана специальная рабочая группа.

Причин для создания специального госоргана несколько. Согласно поручению президента РФ, должны быть сформированы межведомственные группы с участием специалистов по охране памятников, правоохранительных органов, Госреестра и Госкадастра для более эффективной охраны объектов наследия. Во-вторых, с прошлого года, опять-таки по поручению президента, решено привлекать к охране памятников общественные организации и гражданских активистов. Эта отрасль — единственная среди функций органов власти, к которой допущены обычные граждане. Наконец, в России до сих пор нет единого федерального реестра объектов культурного наследия, подлежащих охране, и его создание должно быть завершено в 2017 году.

Всё это требует создания специального органа государственной власти, обладающего особыми компетенциями.

Кроме того, по словам Елены Гонцовой, инспекции будет чем заняться непосредственно на территории Пермского края. По словам директора КЦОП, большие проблемы возникают с охраной и реставрацией памятников, находящихся на балансе муниципалитетов. Иногда просто нет бюджетных средств на их надлежащее содержание, и Елена Гонцова считает целесообразным использование московского опыта аренды памятника за один рубль или приватизации памятников, находящихся в аварийном состоянии, с соответствующим обременением.

Необходимо также проведение инвентаризации памятников, находящихся на территории Пермского края. Последний раз такая инвентаризация проходила в конце 1990-х годов, с тех пор многое изменилось: где-то подошёл возраст, после которого объект может претендовать на статус памятника — 40 лет, где-то нужна переоценка, что-то, увы, утрачено. Акцент при проведении инвентаризации, по мнению Елены Гонцовой, должен быть на выявлении новых объектов.

Необходим новый подход к контролю за содержанием памятников, находящихся в частной собственности, — таких на территории Пермского края 28%. Здесь, по словам директора КЦОП, нужно соблюдать тонкий баланс между сохранностью памятника и соблюдением интересов бизнеса.

Государственная инспекция Пермского края по охране памятников будет создана до 1 мая и начнёт работу сразу после майских праздников. Кандидатура руководителя пока не определена. Краевой центр охраны памятников будет находиться в подчинении у новой структуры.