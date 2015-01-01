«Свинокомплекс Пермский» заключит мировое соглашение с налоговиками

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Заявление о банкротстве ООО «Свинокомплекс Пермский» поступило в Арбитражный суд Пермского края от налоговой инспекции Краснокамского района 16 февраля. Арендаторы свинокомплекса намерены решить вопрос «полюбовно». В данный момент группой компаний «Синергия» (является собственником ООО «Свинокомплекс Пермский», арендующего производственный комплекс предприятия) готовится к согласованию график погашения платежей свинокомплекса.

«Исковые требования налоговиков — порядка 72 млн руб/, однако мы намерены в ближайшее урегулировать данный вопрос», — сообщил генеральный директор группы компаний «Синергия» Александр Печерский.

Топ-менеджер отметил, что предприятие планирует заключить мировое соглашение с тем, чтобы выплатить в ближайшие месяцы предъявленную сумму.