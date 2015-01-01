Химики ПГНИУ запатентовали новые вещества для борьбы со стафилококком

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В феврале учёные кафедры органической химии Пермского классического университета Андрей Масливец, Максим Дмитриев, Павел Мелюхин и их коллеги из лаборатории «Бактерицид» химического факультета ПГНИУ оформили патент на способ получение новых химических веществ, которые борются со стафилококком — возбудителем внутрибольничных инфекций.

Запатентованные соединения прошли испытания на микроорганизмах золотистого стафилококка, которые являются возбудителями множества болезней от респираторных и кожных до заболеваний сердца и костного мозга. Кроме того, золотистый стафилококк — наиболее частая причина внутрибольничных инфекций, именно он вызывает послеоперационные раневые осложнения. Выявленные учёными соединения проявляют в два-три раза более выраженное бактерицидное действие в отношении золотистого стафилококка, чем другие антисептические препараты.

«Эти вещества могут быть использованы для разработки новых лекарственных препаратов, обладающих противомикробной активностью. На сегодня мы зафиксировали только противомикробное действие, но не исключено, что соединения обладают и другими полезными свойствами», — говорит Андрей Масливец.

Сейчас команда разработчиков готовится представить изобретение на конкурсе федеральной программы по поддержке стартапов «Старт», сообщает пресс-служба ПГНИУ.

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