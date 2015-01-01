МУП «Пермгорэлектротранс» могут оштрафовать за нарушение закона о госзакупках

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В круг интересов пермских антимонопольщиков попало порядка четырёх закупок, проведённых МУП «Пермгорэлектротранс» в 2016 году.

В частности, в конкурсе, объявленном в сентябре на оказание услуг по физической охране объектов «Пермгорэлектротранса» на 2016-2017 годы: а именно трамвайное депо «Балатово», «Красный Октябрь», ЦРМ, диспетчерская «Школа» и пассажирский транспорт на линии протокол вскрытия конвертов был опубликован с нарушениями — на один день позже срока, установленного законом.

Напомним, контракт по итогам этого конкурса был заключен с пермском ООО «Одиссей-СБ» на 4 млн 905 тыс. руб.

Ещё один конкурс «Пермгоэлектротранса» на оказание услуг по охране троллейбусного депо, автобазы и управления с августа по сентябрь 2016 года был проведён с нарушениями, так как информация о заключении договора с поставщиком услуги была опубликована с опозданием в 12 дней. Кроме того, не было сведений об исполнении, изменении, либо расторжении контракта с поставщиком. Как, впрочем, и по другому конкурсу, проведённому на поставку запчастей во втором квартале 2016 года, где не было информации об исполнении, изменении, либо расторжении договора с поставщиком.

В Пермском УФАС отмечают, что «Пермгорэлектротранс» не только с нарушениями проводит некоторые закупки, но и публикует ежемесячные отчёты о проведённых закупках на официальном сайте госзакупок.

Информацию о нарушениях муниципального предприятия предоставил в антимонопольный орган контрольно-аналитический департамент администрации Перми. По каждому из нарушений штраф на должностное лицо составляет от 2 до 5 тыс. руб., на юридическое от 10 до 30 тыс. руб.

«Новый компаньон»