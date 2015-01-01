Константин Захаров может занять пост заместителя руководителя администрации губернатора

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Врио губернатора Пермского края Максим Решетников назначит нового заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края. Им, по данным «URA.RU», может стать Константин Захаров, который считается выходцем из команды экс-губернатора Пермской области, а ныне вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева.

Напомним, сейчас заместителем руководителя администрации губернатора продолжает работать Алексей Чусовитин, получивший назначение в конце декабря прошлого года. Руководителем администрации является Рустем Юсупов, занявший этот пост также в декабре. Юсупова на этом посту могут сменить либо экс-глава администрации Фирдус Алиев, работающий в структуре Росатома, либо бывший руководитель аппарата пермского правительства Макар Герман, который трудоустроен в правительстве РФ.

«Новый компаньон»