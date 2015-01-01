Роботы пермских школьников отправятся на всероссийский фестиваль в Москву

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С 16 по 19 февраля в Перми проходил ежегодный окружной фестиваль «Робофест-Урал-Поволжье». Поддержку в проведении масштабного мероприятия оказало и пермское предприятие «ПЗСП».

Фестиваль проводится в рамках федеральной программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». Пятый год он объединяет жителей Пермского края, Свердловской, Саратовской, Челябинской областей и республики Удмуртия.

16 февраля были проведены пробные соревновательные этапы, объявлены победители и призёры в соревновании «Роботёнок» среди младших и старших групп. В течение следующих дней состоялась научно-практическая конференция «Технологическое образование» для родителей и педагогов, а также прошла серия мастер-классов и состязаний для воспитанников образовательных учреждений из пяти регионов страны.

«На закрытии фестиваля с лиц ребят, поднимающихся на сцену, не сходили улыбки. Каждый юный роботостроитель уходил с призом и отличным настроением. Уже через неделю станет известно, кто из победителей отправится в Москву представлять Пермский край на Всероссийском робототехническом фестивале «Робофест», — рассказали организаторы.

Фестиваль состоялся при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, Пермского центра развития робототехники. Кроме того, поддержку в проведении мероприятия и приобретении призов оказало и пермское предприятие АО «ПЗСП».

«Есть нечто общее между строителями и робототехниками, и заключается оно в том, что и те, и другие строят наше будущее. Именно поэтому одним из партнёров «Робофеста» в этом году стало АО «ПЗСП». Мы надеемся, что благодаря поддержке таких мероприятий пермские школьники получат новый импульс для развития талантов и успешного выбора будущей профессии», — подчёркивают на ПЗСП.

По сообщению пресс-службы АО «ПЗСП»

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