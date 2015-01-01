«Свинокомплекс Пермский» рассчитался по иску газовиков

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В Арбитражном суде Пермского края 20 февраля состоялось заседание по иску ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» к ООО «Свинокомплекс Пермский» (входит в ГК «Синергия», Омск).

Как сообщил генеральный директор группы компаний Александр Печерский, в ходе слушания суд был уведомлен о погашении оставшейся части задолженности, которая составляла порядка 11 млн руб.

«Долги были погашены в полном объёме из собственных средств предприятия», — отмечает Александр Печерский.

Суд признал иск необоснованным. Резолютивное решение будет оглашено 21 февраля.

Иск о банкротстве ООО «Свинокомплекс Пермский» был подан газовиками 3 октября 2016 года. Требования ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» составляли порядка 43,5 млн руб. В январе в суд были представлены документы о выплате основной суммы долга — 32 млн руб., а также озвучено намерение собственников выплатить оставшуюся часть к 20 февраля.