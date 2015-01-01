Кудымкар останется без питьевой воды на неопределённый срок

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Как стало известно «Новому компаньону», в Кудымкаре в скором времени могут ввести режим чрезвычайной ситуации. Причина тому — у местного водоканала заканчивается лицензия. Глава города уже обратился к населению с рекомендацией запастись водой.

«График отключения воды ещё не утверждён и режим о принятии чрезвычайной ситуации ещё не принят, но угроза этого есть. Отключение воды будет с 10 марта. Но сказать, на какой срок город останется без питьевой воды, мы пока не можем», — сообщили в мэрии столицы Коми округа.

В городском водоканале отказались комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие руководителя. Однако местное издание parmanews.ru сообщает, что отключение воды в Кудымкаре произойдёт с 10 марта на пять дней, так как Кудымкарскому водоканалу необходимо будет изучить месторождения питьевой воды в городе. Для этого отключат воду и введут режим ЧС. Сейчас ситуацию изучает прокуратура.

«У меня дома три ведра есть, бачок, ванная и кастрюли. А что? Другого выхода нет. Если сейчас не провести исследование, водоканал не получит лицензию, и тогда воды вообще не будет», — цитирует издание слова главы Кудымкара Ивана Мехоношина.

Отметим, в Кудымкаре проживает 31 тыс. человек, работают четыре общеобразовательные школы, одна гимназия, два лицея, два техникума, медучилище, а также несколько больниц.

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