С начала года в Перми продано 30 тысяч проездных

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С 1 января 2017 года в Перми было продано 30 тыс. проездных, об этом сообщает МУП «Гортранс».

Напомним, система электронного учёта пассажиропотока в общественном транспорте Перми, к которой подключились 15 из 80 городских автобусных маршрутов: 1,3,5,12,16,21,25,37,41,58,61,62,68,71,73 — была введена с начала этого года. Было введено лимитированное количество поездок (до 90 в месяц) и ограничения для иногородних студентов.