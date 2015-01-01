Демкоалиция проведёт акцию памяти Бориса Немцова на Егошихинском кладбище

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В воскресенье, 26 февраля, в 14.00 у Памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище пройдёт акция памяти Бориса Немцова, убитого два года назад на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

Заявителем акции стала координатор пермского отделения «Партии Прогресса» Наталья Вавилова. Организаторы пытались провести встречу сторонников Бориса Немцова в центре Перми — возле памятника медведю, но им было отказано.

«Как и в прошлом году, у Памятника жертвам политических репрессий каждый желающий сможет возложить цветы, зажечь свечи, также будет подготовлена импровизированная сцена, где можно будет сказать несколько слов о Борисе Ефимовиче», — рассказали организаторы акции.

Организаторы мероприятия ожидают, что в этом году на акцию памяти Немцова соберётся не менее 300 человек.

В пятницу, 24 февраля, — в 14.00 возле Памятника жертвам политических репрессий состоится субботник.

Напомним, один из лидеров либеральной оппозиции в России Борис Немцов был застрелен неизвестными киллерами четырьмя выстрелами в спину 27 февраля 2015 года в 23.31 по московскому времени в начале Большого Москворецкого моста возле Васильевского спуска. Подозреваемый в убийстве лейтенант батальона МВД Чечни Заур Дадаев на допросах в марте 2015 года заявил следствию, что Немцова убили за негативные высказывания о мусульманах.

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