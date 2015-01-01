В Перми установят памятник боевой машине «Град»

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В Перми на центральной площади Научно-исследовательского института полимерных материалов (НИИПМ), входящего в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех», на постамент будет установлена боевая машина БМ-21 «Град-1» на базе автомобиля «ЗиЛ-131», 1986 года выпуска, стоявшая на вооружении войсковой части 58661-54 (одного из крупнейших арсеналов главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ).

Решение об открытии памятника было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу на основе обращения, поступившего от НИИПМ.

Открытие памятника в Перми состоится 21 февраля в 11.00 на ул. Чистопольская, 16.

РСЗО «Град» — это одна из самых массовых систем вооружения, поставляемых более чем в 65 стран мира.

НИИПМ является разработчиком рецептуры, конструкции и технологии изготовления зарядов из смесевого твёрдого топлива для реактивных снарядов с повышенной максимальной дальностью стрельбы до 40 км к реактивным системам залпового огня «Град» и «Град-1».

Источник — администрация губернатора Пермского края