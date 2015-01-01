Виктор Похмелкин намерен участвовать в губернаторских выборах

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О своих намерениях баллотироваться на пост губернатора Пермского края председатель «Движения автомобилистов России» и экс-депутат государственной думы I-IV Виктор Похмелкин заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Перми» 17 февраля.

Он также уточнил, что будет участвовать в избирательной кампании на стороне оппозиции.

«Если найдутся политические и общественные силы, которые меня выдвинут, то я не буду им отказывать. И есть возможность провести честные выборы относительно конкурентов. Я понимаю, что это абсолютно невозможно, но относительно конкурентов. Я не исключаю участия в какой-то коалиции, которая бы выдвинула единого кандидата и поддерживала его. Я оппонент партии власти. Ничего против Максима Решетникова я не имею, так как его не знаю, но он будет представлять партию власти. Я бы хотел помочь оппозиции хотя бы для того, чтобы Решетников в случае победы получил вкус от реальной политической конкуренции, победы честным путем», — сообщил Виктор Похмелкин.

В ходе прошлой избирательной кампании Виктор Похмелкин возглавил партсписки «Партии Роста» в Прикамье на выборах Госдумы, заксобрания и гордумы Перми, а также баллотировался в Госдуму по одномандатному округу № 58. Его конкурентами в округе были сенатор Игорь Шубин и кандидат от партии ЛДПР Ольга Рогожникова, опередившие его по итогам выборов

Напомним, ранее стало известно о том, что, возможно, от КПРФ в выборах губернатора Пермского края будет участвовать член Адвокатской палаты Москвы и молодёжной общественной палаты Ирина Филатова. Кандидатура от ЛДПР пока не известна. По словам лидера регионального отделения партии Олега Постникова, кандидатуры на выдвижение уже направлены в высший совет партии. Впрочем, о своей готовности выставить на выборах губернатора конкурента врио губернатора Пермского края Максиму Решетникову заявили и в партии «Единая Россия», где с помощью технической конкуренции попытаются сгладить внутрипартийные противоречия.