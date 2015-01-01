Елена Соснина сменит Сергея Юрпалова на посту заместителя главы администрации губернатора

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Один из представителей прежней команды экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова — Елена Соснина — сменит в администрации губернатора Пермского края Сергея Юрпалова, ранее назначенного на этот пост и курировавшего работу трёх департаментов: департамента макроэкономики, департамента мониторинга и контрольного департамента.

Как пишет «Коммерсант-Прикамье», распоряжение о назначении Сосниной подписано. К своим обязанностям она приступит с 22 февраля.

«Новый компаньон»