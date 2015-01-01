Пермский проект по строительству Восточного обхода представят на инвестфоруме в Сочи

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Проект по строительству обхода Перми со строительством моста через реку Чусовая будет представлен Федеральным дорожным агентством в рамках Российского инвестиционного форума, который состоится в Сочи 27-28 февраля, пишет «ДорИнфо».

Его представят наравне с двумя другими региональными проектами, прошедшими отбор Межведомственной комиссии Министерства транспорта РФ и планируемыми к реализации.

Суммарная стоимость проектов превышает 98 млрд руб., а общая протяжённость дорог составляет 42 км.

Напомним, по пермскому проекту срок подписания концессии был продлён до 17 марта этого года. В конце сентября 2016 года состоялся конкурс на заключение концессионного соглашения на строительство, реконструкцию и эксплуатацию участков трассы «Пермь-Березники» с мостом через Чусовую и участка Восточного обхода Перми. Победителем стало ООО «Пермская концессионная компания», предложившее 11,643 млрд руб. Первоначально заключить концессионное соглашение региональные власти планировали в конце ноября 2016 года.

В рамках соглашения концессионер обязуется построить новый мост через Чусовую, параллельный старому мосту, реконструировать смежные участки дорог. Затем объект концессионного соглашения останется на содержании концессионера на период действия соглашения. Срок действия концессионного соглашения составляет 15 лет. Право собственности на объект соглашения остаётся за Пермским краем.

«Новый компаньон»