Александр Пономарев может занять должность руководителя пермского представительства СПбМТСБ

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16 февраля состоялось заседание биржевого комитета ФАС России, где Пермский край был определён в качестве одного из пилотных регионов по внедрению механизмов биржевой торговли лесом.

По словам заместителя председателя биржевого комитета ФАС РФ, начальника управления регулирования ТЭКа ФАС Дмитрия Махонина, на должность руководителя пермского представительства Санкт-Петербургской международной торгово-сырьевой биржи (СПбМТСБ) рассматривается кандидатура Александра Пономарева.

Напомним, проект по созданию второй торговой площадки по продаже древесины в России на территории Пермского края реализуется по инициативе биржевого комитета ФАС России при поддержке краевого правительства и Пермской торгово-промышленной палаты.

Отметим, Пермский край в качестве биржевой площадки был выбран неслучайно, так как на 75-80% покрыт лесами и может давать около 18 млн куб. м древесины в год. При этом в регионе уже есть крупные перерабатывающие мощности, такие как «Соликамскбумпром», которые заинтересованы в новой схеме закупки сырья.

«Новый компаньон»