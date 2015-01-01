Объём производства в Соликамске за 2016 год вырос на 10,6%

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Глава Соликамска Алексей Федотов отчитался об итогах первого года своей работы перед советом общественности города. Избранный мэром в феврале минувшего года бывший директор по строительству и техперевооружению ОАО «Соликамскбумпром» Алексей Федотов оказался новой фигурой на политическом поле третьего по величине города Прикамья.

Главными событиями первого года работы нового мэра стали выборы депутатов городской думы шестого созыва и Законодательного собрания Пермского края. Среди достижений новой власти можно отметить принятие относительно сбалансированного социально направленного бюджета на 2017 год в размере 1,9 млрд руб. Сформировать такой бюджет удалось, прежде всего, за счёт стабильной работы всех градообразующих предприятий: «Уралкалия» «Соликамскбумпрома», «Соликамского магниевого завода», завода «Урал». Как пример роста — на 10,6 процента вырос в 2016-м году объём производства по Соликамску. В абсолютных цифрах — это более 29,1 млрд руб.

Стоит отметить, что этот город, несмотря на наличие промгигантов, находится на дотационной поддержке от края. Хотя она небольшая, но есть. Причин тому несколько. Действующее федеральное законодательство оставляет в муниципалитетах малую часть налоговых отчислений градообразующих предприятий. Есть и субъективные моменты. Как сказал Алексей Федотов, на объединении «Сильвинита» и «Уралкалия» в 2014-м году и переносе административного центра этого калийного гиганта в Березники казна Соликамска потеряла около 100 млн руб. налоговых платежей.

Кстати, сравнивая бюджеты родного города и Березников, Алексей Федотов сказал, что в высокие — в семь миллиардов и более, — бюджеты соседей входят и консолидированные средства из краевой, федеральной казны и «Уралкалия» на выполнение программы переселения горожан из аварийного жилья в результате техногенной катастрофы, случившейся в октябре 2006-го года. Тем самым, реальный бюджет Березников, идущий собственно на развитие и поддержание муниципальной сферы можно определить в три миллиарда рублей с небольшим.

При скромном бюджете Соликамску удалось исполнить многие социальные программы. Так по программе переселения из ветхого жилья в прошлом году 110 семей справили новоселье в домах по улицам Добролюбова и Цифриновича. Ещё почти 60 семей скоро справят новоселье в новостройке на ул. Юбилейной.

Благодаря «Уралкалию» в городе в прошлом году появилось девять детских и спортивных площадок. По словам Алексея Федотова, с руководством этого предприятия достигнута договорённость о строительстве школы на 1 тыс. 400 мест. Как известно, «Уралкалий» намерен построить школы в Березниках, в том числе в микрорайоне «Любимов». Главе Соликамска удалось договориться с «Уралкалием» по поводу проектирования современной школы в городе.

С помощью краевой поддержки местным властям удалось начать реконструкцию здания школы №13, строительство крытого ледового катка и обосновать необходимость строительства детской поликлиники на 200 мест, также взяться за строительство пожарного депо. Эти важные для города объекты начнут возводиться в нынешнем году, а в 2018 году будут сданы в строй.