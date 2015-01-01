Пермякам предложат квартиры от ПЗСП по интересным ценам

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В субботу, 18 февраля, в офисе Сбербанка России (ул. Ленина, 72а) состоится ярмарка недвижимости.

Одним из участников мероприятия станет АО «ПЗСП». Специалисты отдела недвижимости представят горожанам квартиры в строящихся домах от предприятия. На данный момент наибольший интерес у пермяков вызывают новостройки от завода по адресам: ул. Баранчинская, 12, ул. Судозаводская, 15а и ул. Писарева, 25б.

Как поясняют в отделе маркетинга ПЗСП, почти все эти дома находятся на начальном этапе возведения, соответственно, цены на квартиры в них сегодня очень привлекательны. К завершению строительства их стоимость поднимется. Поэтому пермякам, задумывающимся о приобретении квартиры, имеет смысл обратить внимание на эти дома уже сейчас.

Непроданных квартир остаётся не так уж много. В доме по ул. Баранчинской, 12 — 161 квартира; по ул. Судозаводской, 15а — 135 квартир; по ул. Писарева, 25б — 44 квартиры.

Проектную декларацию, описание домов и квартир можно найти на сайте компании http://pzsp.ru/. А во время ярмарки недвижимости специалисты предприятия расскажут горожанам о преимуществах квартир и нюансах их приобретения.

Кстати, до 31 марта на ПЗСП для пенсионеров, молодых и многодетных семей, работников бюджетной сферы действуют скидки на приобретение недвижимости от 3 до 5%.

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