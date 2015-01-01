Денис Молодых назначен руководителем территориального управления Росимущества Пермского края

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как стало известно «Новому компаньону», Денис Молодых назначен руководителем территориального управления Росимущества Пермского края. Приказ о его назначении подписал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Напомним, Денис Молодых был назначен врио руководителя теруправления Росимущества в конце сентября 2016 года по приказу главы Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрия Пристанскова.

Денис Молодых ранее работал министром транспорта Пермского края и курировал вопросы внедрения электронного проездного. Он считается креатурой бывшего вице-премьера краевого правительства Олега Демченко.

«Новый компаньон»