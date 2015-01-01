Оборот общественного питания в Прикамье снизился на 16,2%

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Как сообщает Пермьстат, в январе 2017 года оборот розничной торговли оставил 38 млрд 211 млн руб., или 97,3% к тому же показателю за прошлый год.

При этом в структуре оборота наблюдается устойчивое снижение удельного веса непродовольственных товаров. Снижение также произошло в сфере реализации напитков и табачных изделий (на 0,5%) и в общественном питании (16,2%).

Так, оборот общественного питания в январе этого года сложился в размере 1 млрд 587 млн руб.

При этом на 94,8% оборот розничной торговли формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 5,2% против 5,6% в январе 2016 года.

Объём товарных запасов в организациях и на предприятиях на 1 февраля 2017 года составил 17 млрд 264,8 млн руб.

«Новый компаньон»