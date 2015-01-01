Сенатор от Пермского края Алексей Пушков занял третье место в рейтинге членов СФ

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Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ за январь 2017 года. Возглавила ТОП-50 спикер СФ Валентина Матвиенко, а сенатор от Пермского края Алексей Пушков занял почётное третье место набрав медиаиндекс 25 002,6 и уступив вторую строчку рейтинга Елене Мизулиной.

«Сенатор Алексей Пушков, процитировав заявление кандидата в президенты Франции, экс-премьера Франсуа Фийона об экономических санкциях в отношении РФ, посоветовал сказать это канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и сенаторам США. Также СМИ сообщали, что председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Помимо этого, Алексей Пушков комментировал события в США, связанные с миграционной политикой президента Дональда Трампа», — говорится в комментарии к высокой степени узнаваемости сенатора от Пермского края в СМИ.

Ещё один сенатор от Пермского края Андрей Климов занял 26-ю строчку рейтинга.

Рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей порядка 38 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: январь 2017 года.

Отметим, индекс «Медиалогии» рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией совместно с учёными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR. Формула медиаиндекса имеет три основных составляющих: индекс цитируемости, учитывающий количество ссылок на материалы СМИ и влиятельность цитирующих ресурсов, качественный показатель характера упоминания того или иного объекта в сообщении (позитив/негатив) и заметность сообщения, учитывающая «рекламный эквивалент» публикации в зависимости от номера полосы, объёма сообщения, а также тиража, посещаемости.