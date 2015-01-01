Как начать новую жизнь в Закамске? «Камская долина» предлагает квартиры в новом доме на ул. Автозаводская, 11

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Микрорайон «Закамск» любим многими пермяками с детства. Здесь всё родное — улицы, парки, скверы, набережная Камы. Здесь живут родители и школьные друзья, коллеги и знакомые. Закамск давно превратился в отдельный город с развитой инфраструктурой и собственным колоритом. Местные жители не рвутся в центр Перми, многие живут и работают в любимом районе.

Сегодня в Закамске не так много новостроек, способных предложить своим новосёлам качественно новый уровень жизни. Один из строящихся домов точно заслужит внимание местных жителей — новый 25-этажный дом на ул. Автозаводская, 11.

Вы точно запомните его оригинальный девиз — «Я ДОМА!» Он строится для тех, кто хочет жить современно и комфортно, быть вдалеке от городского шума, но рядом с привычной инфраструктурой. Всё рядом — любимые магазины, больницы, школы, места отдыха.

Удобно расположение дома и для тех, кто работает в Закамске — на автомобиле или общественном транспорте можно быстро добраться до предприятий, расположенных в районе.

В паре кварталов от дома — набережная реки Кама, лесной массив и популярный в Закамске парк «Счастье есть». Здесь можно подолгу гулять, наслаждаться свежим воздухом, кататься на колесе обозрения и детских аттракционах. Скучно не будет!

Современный жилой дом — это не только комфортный район для проживания. Важную роль играют удобные планировки квартир. На Автозаводской, 11 каждый квадратный метр используется максимально эффективно. Компактные студии и классические однокомнатные квартиры подарят уют тем, кто хочет жить отдельно. Просторные квартиры евроформата понравятся тем, кто чтит семейные традиции. Большие кухни-гостиные идеально подойдут для тёплых вечеров в кругу родных и друзей. В квартирах нет стояков отопления и выступающих колонн. Спланировать собственный дизайн и расставить мебель — просто!

Из больших окон квартир открываются панорамные виды на город, скверы, парки, набережную. Согласитесь, панорамные виды — значимое преимущество новой квартиры!

Хотите начать новую жизнь в привычном районе с развитой инфраструктурой?

Новый дом на ул. Автозаводская, 11 — Ваш выбор! А мы готовы предложить Вам индивидуальные условия приобретения новой квартиры.

Приглашаем в офисы продаж: ул. Стахановская, 45 (бизнес-центр «Синица») и ул. Советская, 30.

Телефон: (342) 218-16-55, сайт: ядома-пермь.рф.

Проектная декларация на сайте ядома-пермь.рф.

Застройщик: ООО «Проект-1». Генеральный подрядчик: АО «Камская долина».

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