Максим Батырев: «Менеджерами не рождаются, а становятся»

Школа бизнеса «Каменный город» организовала очередной мастер-класс в Перми

Плюсануть
Поделиться
Школа бизнеса2

14 февраля, когда большая часть пермяков отмечала день Святого Валентина, люди, влюблённые в своё дело, собрались для того, чтобы перенять опыт, который в Пермь привёз Максим Батырев — один из самых успешных российских менеджеров, а также автор двух книг и профессиональный бизнес-спикер.

Мастер-класс под названием «Менеджер и команда», нацеленный на эффективное взаимодействие в коллективе, организовала Школа бизнеса «Каменный город».

Почти 350 человек собрались в просторном конференц-зале, чтобы получить ответы на многие вопросы, услышать советы, проверенные спикером на практике, и узнать о реальных кейсах.

На мастер-класс в Пермь приехали участники из разных городов России, таких как Ижевск, Нижний Тагил, Екатеринбург, Москва, Глазов, Уфа, Соликамск, Березники

Каменный город

Всего же выступления Максима Батырева посетили уже более 20 тыс. участников в 57 городах, и главным показателем их эффективности остаётся растущий интерес и множество благодарных отзывов.

Максим Батырев приехал с мастер-классом в Пермь уже в пятый раз, и, по его словам, этот визит, однозначно, не станет последним.

«Я очень люблю этот город и для этого есть множество причин. Основная, разумеется, люди — профессионалы. Общаясь с которыми, я обогащаюсь, — говорит спикер. — Разумеется, речь идёт о Школе бизнеса «Каменный город», — людях, которые, действительно, увлечены своим делом и бесконечно совершенствуются. С директором «Каменного города» Родионом Брехачем у нас давняя профессиональная любовь».

И, действительно, все визиты успешного бизнес-спикера в Пермь были организованы Школой бизнеса «Каменный Город».

«Мы сотрудничаем с Максимом Батыревым, потому что одним из правил работы нашей бизнес-школы является принцип — привозить только лучших людей, профессионализм которых мы ощутили на себе, попробовав внедрить их принципы работы в нашем коллективе, — говорит Родион Брехач. — Максим, безусловно, один из них».

«Я посещал мероприятия «Каменного города» и раньше, — говорит один из участников мастер-класса «Менеджер и команда», генеральный директор ООО «Династия» Александр Выборов. — В частности, Максима Батырева слушаю уже второй раз. Я считаю, что каждый менеджер должен хотя бы раз посетить мастер-класс или тренинг школы бизнеса «Каменный город», потому что компания помогает получать бесценный опыт, организует встречи с мастерами, которым нет равных и на которых стоит равняться».

Школа бизнеса

На нынешнее событие слушатели прибыли и целыми коллективами. Например компания «Уралэнерго» из Ижевска была представлена настоящей делегацией — в Пермь прибыли сразу 14 сотрудников торговой компании.

«Ранее мы побывали на бизнес-тренингах в Ижевске, но в Перми впервые. Узнав о том, что приезжает Максим Батырев, не раздумывая решили посетить его мастер-класс, так как были наслышаны об эффективности его программ и читали обе книги. Наверное, необходимо время, чтобы «переварить» информацию и разложить всё, что говорил Максим, по полочкам, но уже сейчас ощущается мощный заряд энергии и появление правильной мотивации», — поделились своими впечатлениями гости из Удмуртии.

Напомним, «Каменный город» уже пять лет меняет сознание руководителей и сотрудников организаций Перми, нацеленных на развитие и имеющих амбициозные цели, а также желающие гармонично работать в коллективе. За год мероприятия школы бизнеса посещают более 900 слушателей, причём порядка 75% из них становятся постоянными клиентами.

Но Школа бизнеса не останавливается на достигнутом и расписание событий, запланированных компанией, становится всё обширнее.

«В 2017 году мы привезём в Пермь таких известных в бизнес-кругах спикеров, как Александр Фридман. 28 июня назначен визит Игоря Рызова. В период с 14 по 16 апреля мы проведём тренинг «Контекст», на котором выступят Иван Маурах и Арсен Рябуха. Также будут работать корпоративные программы и впервые 21 февраля мы запускаем «Комбинат продаж», — делится планами Родион Брехач. — Наша команда верит этим людям, именно поэтому мы приглашаем их, зная, что их профессионализм улучшит бизнес-среду в Перми».

Что касается Максима Батырева, то он уже планирует провести свой следующий мастер- класс в Перми 2-3 сентября 2017 года. На мероприятии автор представит свои книги: «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана» — ставшие культовыми у менеджеров и бизнесменов по всей России.

Как говорит команда Школы бизнеса «Каменный город»: «Инвестируйте в своё будущее, замечайте происходящее, выжимайте результат!"

Следите за нами в социальных сетях и на сайте kamgorod.com.

Звоните нам — 206-08-36.

Реклама

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

школа мастер-класс Пермь экономика и бизнес
Loading...