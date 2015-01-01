Максим Батырев: «Менеджерами не рождаются, а становятся» Школа бизнеса «Каменный город» организовала очередной мастер-класс в Перми

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14 февраля, когда большая часть пермяков отмечала день Святого Валентина, люди, влюблённые в своё дело, собрались для того, чтобы перенять опыт, который в Пермь привёз Максим Батырев — один из самых успешных российских менеджеров, а также автор двух книг и профессиональный бизнес-спикер.

Мастер-класс под названием «Менеджер и команда», нацеленный на эффективное взаимодействие в коллективе, организовала Школа бизнеса «Каменный город».

Почти 350 человек собрались в просторном конференц-зале, чтобы получить ответы на многие вопросы, услышать советы, проверенные спикером на практике, и узнать о реальных кейсах.

На мастер-класс в Пермь приехали участники из разных городов России, таких как Ижевск, Нижний Тагил, Екатеринбург, Москва, Глазов, Уфа, Соликамск, Березники

Всего же выступления Максима Батырева посетили уже более 20 тыс. участников в 57 городах, и главным показателем их эффективности остаётся растущий интерес и множество благодарных отзывов.

Максим Батырев приехал с мастер-классом в Пермь уже в пятый раз, и, по его словам, этот визит, однозначно, не станет последним.

«Я очень люблю этот город и для этого есть множество причин. Основная, разумеется, люди — профессионалы. Общаясь с которыми, я обогащаюсь, — говорит спикер. — Разумеется, речь идёт о Школе бизнеса «Каменный город», — людях, которые, действительно, увлечены своим делом и бесконечно совершенствуются. С директором «Каменного города» Родионом Брехачем у нас давняя профессиональная любовь».

И, действительно, все визиты успешного бизнес-спикера в Пермь были организованы Школой бизнеса «Каменный Город».

«Мы сотрудничаем с Максимом Батыревым, потому что одним из правил работы нашей бизнес-школы является принцип — привозить только лучших людей, профессионализм которых мы ощутили на себе, попробовав внедрить их принципы работы в нашем коллективе, — говорит Родион Брехач. — Максим, безусловно, один из них».

«Я посещал мероприятия «Каменного города» и раньше, — говорит один из участников мастер-класса «Менеджер и команда», генеральный директор ООО «Династия» Александр Выборов. — В частности, Максима Батырева слушаю уже второй раз. Я считаю, что каждый менеджер должен хотя бы раз посетить мастер-класс или тренинг школы бизнеса «Каменный город», потому что компания помогает получать бесценный опыт, организует встречи с мастерами, которым нет равных и на которых стоит равняться».

На нынешнее событие слушатели прибыли и целыми коллективами. Например компания «Уралэнерго» из Ижевска была представлена настоящей делегацией — в Пермь прибыли сразу 14 сотрудников торговой компании.

«Ранее мы побывали на бизнес-тренингах в Ижевске, но в Перми впервые. Узнав о том, что приезжает Максим Батырев, не раздумывая решили посетить его мастер-класс, так как были наслышаны об эффективности его программ и читали обе книги. Наверное, необходимо время, чтобы «переварить» информацию и разложить всё, что говорил Максим, по полочкам, но уже сейчас ощущается мощный заряд энергии и появление правильной мотивации», — поделились своими впечатлениями гости из Удмуртии.

Напомним, «Каменный город» уже пять лет меняет сознание руководителей и сотрудников организаций Перми, нацеленных на развитие и имеющих амбициозные цели, а также желающие гармонично работать в коллективе. За год мероприятия школы бизнеса посещают более 900 слушателей, причём порядка 75% из них становятся постоянными клиентами.

Но Школа бизнеса не останавливается на достигнутом и расписание событий, запланированных компанией, становится всё обширнее.

«В 2017 году мы привезём в Пермь таких известных в бизнес-кругах спикеров, как Александр Фридман. 28 июня назначен визит Игоря Рызова. В период с 14 по 16 апреля мы проведём тренинг «Контекст», на котором выступят Иван Маурах и Арсен Рябуха. Также будут работать корпоративные программы и впервые 21 февраля мы запускаем «Комбинат продаж», — делится планами Родион Брехач. — Наша команда верит этим людям, именно поэтому мы приглашаем их, зная, что их профессионализм улучшит бизнес-среду в Перми».

Что касается Максима Батырева, то он уже планирует провести свой следующий мастер- класс в Перми 2-3 сентября 2017 года. На мероприятии автор представит свои книги: «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана» — ставшие культовыми у менеджеров и бизнесменов по всей России.

Как говорит команда Школы бизнеса «Каменный город»: «Инвестируйте в своё будущее, замечайте происходящее, выжимайте результат!"

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