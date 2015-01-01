«Светофор» заплатит штраф за ограничение по минимальной стоимости покупки

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В Краснокамске прокуратура проверила ООО «ТоргСервис 59» по жалобам покупателей и установила, что в гипермаркете «Светофор» на ул. Шоссейная для покупателей была установлена минимальная сумма покупки в размере 300 руб.

Информация об этом была размещена на информационных стендах в торговых залах и у кассовых терминалов.

В связи с чем прокурор возбудил в отношении ООО «ТоргСервис 59» дело об административном правонарушении по ст.14.15 КоАП РФ (нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров).

Организация признана виновной и заплатит штраф в 10 тыс. руб.

ООО «ТоргСервис 59» попыталось обжаловать решение суда в Арбитражном суде Пермского края, но тот оставил решение первой инстанции без изменений.

Источник — Генеральная прокуратура РФ