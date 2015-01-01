Ирина Филатова может составить конкуренцию Максиму Решетникову на выборах губернатора
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Юрист, член Адвокатской палаты Москвы, молодёжной общественной палаты и ЦК КПРФ Ирина Филатова, возможно, станет одним из претендентов на пост губернатора в Пермском крае этой осенью, пишет «ФедералПресс».
Окончательное решение ещё не принято, её кандидатуру должны утвердить ЦИК и на конференции КПРФ.
Напомним, Ирина Филатова уже баллотировалась на выборах в Госдуму РФ в Пермском крае по округу №61, где заняла четвёртое место, уступив вице-президенту «Опоры России» Дмитрию Сазонову и депутатам краевого заксобрания Татьяне Каменских и Дарье Эйсфельд.
«Новый компаньон»
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