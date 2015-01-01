Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 17 февраля

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Эпоха новых школ. Какими будут школы, которые построят в Перми в ближайшие годы.

В Перми после 20-летнего перерыва началась эпоха строительства новых школ. В 2017 году стартует строительство корпусов школ №42 и 59. Глава города Дмитрий Самойлов взял их возведение под личный контроль и намерен регулярно инспектировать оба объекта до момента их ввода в эксплуатацию.

Автопробегом по пермским дорогам. Активисты проекта «УРБАНиЯ» готовятся к весенней проверке качества ремонта дорог.

В Перми сдадут семь долгостроев. Всего до конца 2017 года власти Прикамья обещают завершить восемь таких домов

Как прекрасен этот бренд. В Перми обсудили стратегическое планирование и брендирование территорий края.

Театр-Театр отмечает день рождения. Концерты, спектакли, выставки, селфи с королевой Англии и многое другое — так пермские артисты отметят вместе со зрителями 90-летие Театра-Театра.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться