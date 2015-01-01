Открытие испанского визового центра в Перми не планируется, но перелёты в эту страну уже в расписании Туристам только снится Пальма-де-Майорка

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Как сообщили «Новому компаньону» в компании BLS International Services Ltd, осуществляющей выдачу шенгенских виз в Испанию, открытие в Перми испанского визового центра в ближайшем будущем не планируется, который закрылся в октябре прошлого года в связи со сменой оператора.

Между тем, полёты из Большого Савино в аэропорт Барселоны намечены уже на 25 апреля, и представители пермского туристического сообщества надеются на помощь испанской стороны в осуществлении выдачи пермякам виз. В противном случае, это популярное для отдыха направление станет для жителей Пермского края труднодоступным.

В Перми, напомним, документы на оформление шенгенских виз от имени Генерального консульства Испании в России перестали принимать с 11 октября прошлого года. Об этом пермяков известила компания VFS Global, ранее занимавшаяся выдачей испанских виз в столице Прикамья и в других городах России.

Тем не менее, в расписании Международного аэропорта «Пермь» чартерные рейсы до Барселоны запланированы с 25 апреля и продлятся они до 10 октября. Самолёт будет вылетать из Перми по вторникам и пятницам раз в десять дней. Время в пути до столицы Каталонии составит 5 часов 20 минут.

«На сегодняшний день никаких уведомлений от авиаперевозчика об отмене рейсов у нас нет. Если такая информация появится — мы известим пассажиров», — рассказала пресс-секретарь пермского аэропорта Юлия Отраднова.

Авиакомпания AZUR air, которая планирует осуществлять перелёты из Перми в Барселону, уверена в нормальном пассажиропотоке на своих чартерных рейсах в Испанию.

«Мы долгое время работаем с проверенным заказчиком рейсов — компанией «Анекс Тур». Если они заказали у нас рейсы в Барселону уже с апреля, значит, уже просчитали все риски», — рассказали в AZUR air.

По словам исполнительного директора Пермской туристической гильдии Елены Елагиной, у пермских турагентств действительно было опасение насчёт отмены перелётов из Перми в Испанию по причине закрытия визового центра этой страны. Однако на сегодня есть уверенность, что испанские ведомства сделают всё возможное, чтобы туристический поток в их страну, в том числе, и из Перми не прекратился.

«Испания — действительно очень популярное направление для отдыха. Сейчас существуют очень интересные предложения по этой стране, в частности, есть «горящие туры» по 12-13 тыс. руб. Коллеги в нашем профессиональном сообществе не видят ничего страшного в том, что пока в Перми отсутствует испанский визовый центр, особенно в свете того, что полёты в Барселону уже назначены. Перевозчик, вероятно, всё уже просчитал. До конца апреля-начала мая ещё есть время, и, мы надеемся, что испанцы сделают всё возможное, чтобы в нашем городе появился визовый центр этой страны».

Сегодня, по словам Елены Елагиной, пермские турфирмы осуществляют ранее бронирование в Испанию. Правда, с пометкой в договоре, что если рейсы в Барселону всё-таки отменятся, клиент получит назад свои деньги.

Несмотря на надежды туроператоров, что в Перми весной всё-таки откроется испанский визовый центр, в BLS International Services Ltd «Новому компаньону» заявили, что никакой информации об открытии своего представительства в нашем городе им не поступало и ничего подобного до сих пор не планировалось.

Отметим, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько направил главе МИД Испании А. Дастису Кеседо письмо, где выразил обеспокоенность недостаточностью визовых центров этой страны в России. По его словам, российские туроператоры по Испании вынуждены приостановить полёты чартерных рейсов из Перми, Воронежа, Самары и ряда других городов, сообщает RATA-news. А на днях испанское издание El Confidencial опубликовало статью о том, что визовые центры Испании за рубежом не справляются со своей работой, и это значительно снижает поток туристов в жаркую страну.

Проблема кроется в смене подрядчика МИД Испании по приёму визовых обращений. Теперь, чтобы подать документы на получение испанской визы, нужно обращаться в индийскую компанию BLS International Services Ltd. Её визовые центры на сегодня открыты в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани и Новосибирске. Тем не менее, по словам Сергея Шпилько, этого недостаточно, чтобы обеспечить всех желающих россиян посетить в курортный сезон третью по раннему бронированию (по данным РСТ) страну.

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