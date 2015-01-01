Первые валидаторы в муниципальном общественном транспорте Перми появятся не раньше марта

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Сегодня на заседании круглого стола по организации транспортного обслуживания льготных категорий жителей города Перми в 2017 году в связи с введением автоматизированной системы учёта пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми представитель МКУ «Гортранс» заявил, что первые валидаторы в муниципальном транспорте появятся лишь в середине марта.

Так, по данным «Гортранса», из 734 автобусов валидаторами оборудованы лишь 200 из них, к концу этой недели планируется оборудовать ещё 100 транспортных средств.

По два валидатора в тестовом режиме работают в пермских троллейбусах и трамваях. Валидатор также установлен на автобусе №62, который обслуживает «Пермгорэлектротранс».

Также предполагается, что система льготных проездных будет меняться. В частности, начиная с минимального количества поездок (60) с шагом в 30 поездок их количество будет увеличиваться до 120.

При этом, как заметили присутствующие, расходы городского бюджета на оплату проездных возрастут.

Так, вместо 280-320 млн руб. дополнительно потребуется порядка 100 млн руб.

Однако, даже в том случае, если все перевозчики оборудуют общественный транспорт валидаторами, ввести систему учёта поездок получится не раньше середины года.