Олег Постников не вошёл в федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию

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Сегодня в ходе пленарного заседания в качестве дополнительного вопроса депутаты обсудили выдвижение от региональных властей кандидатуры для участия в комиссии по телерадиовещанию.

Отметим, ранее этот вопрос поднимался на заседании комитета по развитию инфраструктуры, где было принято решение направить в состав комиссии Виктора Плюснина.

В полномочия этой комиссии входит проведение конкурсов на право получения лицензии на наземное эфирное телерадиовещание, рассмотрение заявлений соискателей и утверждение победителей конкурсов. Также комиссия может вносить изменения в условия лицензий на телерадиовещание в городах федерального значения и необходима для создания единого информационного пространства в стране.

При этом постоянный состав комиссии утверждается приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

При проведении конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот в том или ином регионе состав комиссии увеличивается до 12 человек за счёт региональных представителей.

Несмотря на то, что депутат Олег Постников был категорически не согласен с решением краевого парламента и даже внёс две поправки, одна из которых предлагала назначить сразу двух кандидатов в состав комиссии — Виктора Плюснина и, собственно его, Олега Постникова, а вторая была призвана выдвинуть единственную кандидатуру — депутаты поддержали решение комитета и проголосовали за Виктора Плюснина.

«Виктор Борисович, я бы хотел узнать, почему рассматривалась только кандидатура от профильного комитета?» — поинтересовался Олег Постников.

«Я хорошо знаком с этим вопросом, потому как 25 лет работал на радио и из всех законодателей Пермского края имею самый большой опыт в данной отрасли, поэтому предлагаю свою кандидатуру», — добавил депутат.



