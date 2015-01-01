Для жителей Перми пройдёт Ипотечная ярмарка

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18 февраля в филиале Сбербанка по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 72а (левое крыло) с 11.00 до 17.00 пройдёт Ипотечная ярмарка. Жители города смогут познакомиться с программами жилищного кредитования Сбербанка, а также получить актуальную информацию о новостройках и предложениях на рынке вторичного жилья.

Консультировать клиентов будут менеджеры крупнейших застройщиков Перми, а также представители ведущих агентств недвижимости. К Ипотечной ярмарке партнёры Сбербанка подготовили специальные предложения, которые помогут участникам мероприятия принять решение о покупке жилья.

Сбербанк, со своей стороны, представит широкий спектр программ ипотечного кредитования. В ходе индивидуальных консультаций специалисты банка помогут выбрать оптимальное решение квартирного вопроса. В 2016 году банк дважды снижал процентные ставки по всей линейке ипотечных кредитов.

С января 2017 года клиенты Сбербанка могут получить ипотечный кредит и на приобретение строящихся апартаментов в рамках продукта «Приобретение строящегося жилья».

Добавим, в 2016 году Пермским отделением Сбербанка выдано жилищных кредитов на общую сумму более 14 млрд руб. По сравнению с 2015 годом, прирост составил 50%. 11 тыс. 628 семей Прикамья улучшили свои жилищные условия.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жильё».

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