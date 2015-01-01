МКУ «Гортранс» отказывает пермским перевозчикам в подключении валидаторов

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В НП «Автолидер», объединяющий предприятия, занимающиеся пассажирскими перевозками в Перми, обратились перевозчики с жалобой на то, что МКУ «Гортранс» отказало им в подключении валидаторов к общей системе учёта льготных электронных проездных.

Как сообщили в некоммерческом партнёрстве, отказ в подключении вызван якобы несоответствием программного обеспечения прибора единой системе. При этом в начале акта написано, что валидаторы соответствуют всем техническим требованиям.

«Департаментом дорог и транспорта неоднократно заявлялось, что в городе будет создаваться открытая система. А получается, что система закрытая и завязана на конкретной компании», — заявил директор НП «Автолидер» Александр Богданов.

По его словам, в акте отказа от подключения не сказано, как перевозчику исправить ситуацию, но устно якобы всех отправляют в ООО «ИТ-ЦентрСервис», с которым МКУ «Гортранс» заключило контракт на поставку программного обеспечения для льготного электронного билета.

Отметим, сегодня на транспорте Перми внедряется единая система счёта данных с электронных льготных проездных. Информация от прислонённому к валидатору в автобусе, трамвае или троллейбусе электронного документа должна поступать в единую систему, где будет учитываться пассажиропоток школьников, студентов и пенсионеров.

«Некоторые перевозчики с 1 января организовали учёт поездок льготников, имея свои системы учёта, но их не подключают к системе и данные не принимают», — говорит Александр Богданов.

Между тем, по информации МКУ «Гортранс», нескольким перевозчикам было отказано в подключении к системе электронного учёта, так как после проведения диагностики на соответствие валидаторов техническим требованиям, было выявлено, что программное обеспечение не осуществляет чтение и запись данных с электронного чипа проездного.

«Это означает, что поездки с карт не будут списываться, что делает невозможным процесс передачи данных о количестве перевозимых пассажиров льготных категорий. Кроме того, в системе не отображаются транзакции по картам «Администратора», «Оператора» и «Контролёра», предназначенных для внутреннего использования. Таким образом, возможность получения объективных данных о работе системы отсутствует», — рассказали в «Гортрансе».

В муниципальном учреждении добавляют, что перевозчики могут переустановить программное обеспечение, соответствующее требованиям системе. Смена валидатора при этом не требуется. Так, например, перевозчики, установившие валидаторы на 14 маршрутах (№1, 3, 5, 12, 16, 21, 25, 37, 41, 58, 62, 68, 71, 73) не имели проблем с подключением, так как современное оборудование поддерживает возможность установки одновременно нескольких программных обеспечений.